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Ata Demirer ''anlamadım'' diyerek paylaştı...

Ata Demirer ''anlamadım'' diyerek paylaştı...
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Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, Twitter hesabından bir Bursa kebabı fotoğrafı paylaşarak enflasyona tepki gösterdi. Demirer, "Anlamadım ben?" notunu düştü.

Bursalı ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Bursa'da fiyatlara olan şaşkınlığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

Ünlü komedyen bir porsiyon iskendere verdiği rakamı paylaştı.

Demirer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1 latte, 1espresso 1 su = 170 lira

1 porsiyon en iyisinden Bursa kebabı =270 lira

Anlamadım ben?"

Etiketler ata demirer anlamadım anlamadım ben kebap bursa kebap
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