Ata Demirer ''Meme uçların belli oluyor'' yorumuna bu yanıtı verdi

Yaz mevsimini teknesinde denizle içiçe geçiren Ata Demirer, denizden ayrıldığı zamanlarda konser maratonu ile ya da yeni bir film projesiyle seyircisinin karşısına çıkıyor. Demirer bu defa yeni başlayan haftayla ilgili bir paylaşımda bulunmayı tercih etti.

Gönül verdiği Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisinden galibiyetle çıkmasının mutluluğunu yaptığı paylaşımda gösteren Demirer, “Günaydın gencolar, yağmurda ıslanan türkücü pozumla başladım haftaya hayırlısı” yazdı.

YORUMA YANIT VERDİ

Demirer’in bu paylaşım için seçtiği fotoğrafı yorumsuz bırakmayan bir takipçisi, “Abi meme uçların belli oluyor” yazdı. Bunu gören Ata Demirer ise bu ilginç paylaşıma kayıtsız kalmak yerine gülücük emojileri ile yanıt vermeyi tercih etti.



