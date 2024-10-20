  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ata Demirer THY'ye isyan etti: ''Hakkım olanı almak istiyorum''

Ata Demirer THY'ye isyan etti: ''Hakkım olanı almak istiyorum''

Ata Demirer THY'ye isyan etti: ''Hakkım olanı almak istiyorum''
Güncelleme:

Ünlü komedyen Ata Demirer, Türk Hava Yolları'nın yaptığı koltuk değişikliği nedeniyle rahatsızlığını dile getirdi. Demirer, ''F1 koltuğu umrumda değil, ama hakkım olanı almak istiyorum'' dedi.

Ünlü komedyen Ata Demirer, uçağa bineceği sırada koltuk numarasının değiştirilmesi nedeniyle rahatsızlık yaşadı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak, havayolu şirketine sitem etti.

Demirer, havaalanına erken geldiğini ve F1 numaralı koltuğun kendisine verildiğini belirterek, "Uçağa biniş kontrol noktasında 'F3 oldunuz' dediler. Neden diye sordum, 'Değişiklik oldu' dediler. Neyse, bindim, herkes mutlu, F1 koltuğu boş. Bir süre sonra tatlı bir isyan ettim, ardından 'F1'e geçin buyrun' dediler" ifadelerini kullandı.

Durumun neden böyle olduğunu sorgulayan komedyen, "Anlaşılan beklenen ağır abi yetişememiş uçağa, artık kimse? Çok ayıp. F1 meraklısı değilim ama ya o koltukları satma ya da böyle şeyler yapma" diyerek, eleştirilerini dile getirdi.

Paylaşımını Türk Hava Yolları'na yönelik şikayet olarak yaptığını vurgulayan Demirer, "İnsanlara bunu yapmayın. Bu memlekette zaten yeterince değersiz hissettiriliyoruz, ayıptır. Tekrar edeyim, F1 falan umrumda değil, derdim sadece hakkım olanı almak ve başkalarının da hakkını alması" dedi.

Etiketler ata demirer THY türk hava yolları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu Meteoroloji'den yeni hafta için üçlü uyarı Meteoroloji'den yeni hafta için üçlü uyarı ''Nişanlım depremde öldü'' diyerek kadınları ağına düşürdü ''Nişanlım depremde öldü'' diyerek kadınları ağına düşürdü Bebekler ölürken kahkaha atıp, şakalaşmışlar Bebekler ölürken kahkaha atıp, şakalaşmışlar Dünya devinden altın fiyatları için yeni tahmin Dünya devinden altın fiyatları için yeni tahmin Yıldız futbolcunun attığı röveşata golü tarihe geçti Yıldız futbolcunun attığı röveşata golü tarihe geçti Türkiye'nin ''Emekliler Ligi''ndeki sırası kahretti Türkiye'nin ''Emekliler Ligi''ndeki sırası kahretti Wanda Nara cesur pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti Wanda Nara cesur pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti Ankara'da binlerce işçi sokağa indi: ''Zordayız Geçinemiyoruz'' Ankara'da binlerce işçi sokağa indi: ''Zordayız Geçinemiyoruz'' Noter ücretlerine yeni düzenleme geliyor Noter ücretlerine yeni düzenleme geliyor
Baygın halde sedyeyle hastaneye getirildi; yaptıkları şoke etti Baygın halde sedyeyle hastaneye getirildi; yaptıkları şoke etti Kadının eski kocasını dövdüğü anlar kamerada Kadının eski kocasını dövdüğü anlar kamerada Erdoğan'dan bebek katili çete için talimat Erdoğan'dan bebek katili çete için talimat Maliye bu sefer lüks saatlerin peşine düştü Maliye bu sefer lüks saatlerin peşine düştü Herkes yenidoğan çetesini konuşurken bir skandal daha patladı Herkes yenidoğan çetesini konuşurken bir skandal daha patladı Yine Marmaray, yine intihar Yine Marmaray, yine intihar Ünlü astrolog bu sefer erken seçim için tarih verdi Ünlü astrolog bu sefer erken seçim için tarih verdi Eğlence merkezini alevler sardı Eğlence merkezini alevler sardı Kara kış bu sene erken geldi Kara kış bu sene erken geldi Bebeğini kaybeden babadan kan donduran sözler Bebeğini kaybeden babadan kan donduran sözler