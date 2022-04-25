Atatürk dizisinde Ali Rıza Efendi'yi kimin canlandıracağı belli oldu

Türkiye’de yayın hayatına başlayacak Disney Plus’ın Atatürk’ü anlatacak dizisinde ‘Ali Rıza Efendi’yi canlandıracak oyuncu belli oldu.

Türkiye’de 14 Haziran’da yayına başlayacak dijital içerik platformu Disney Plus’ta Atatürk dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Günsür, Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer alacağı Atatürk dizisinde Ali Rıza Efendi’yi canlandıracak. Zübeyde Hanım rolünü Songül Öden üstlenecek.

O3 MEDYA ÜSTLENİYOR

6 bölümlük mini dizi formatında yayınlanacak dizinin yönetmen koltuğunda “7. Koğuştaki Mucize”nin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin yer alacak. Yapımcı olarak Netflix’te beğeni toplayan ‘Kulüp’, ‘Hakan: Muhafız’ gibi dizilerle bilinen ‘İstanbullu Gelin’, ‘Vatanım Sensin’ ve ‘Tatlı Küçük Yalancılar’ gibi yapımların arkasındaki O3 Medya üstlenecek.

Aras Bulut İynemli’nin Atatürk rolünü canlandıracağı dizinin kadrosunda Hollywood’un yıldız ismi Emma Watson’ı katılmıştı. Dizinin müzikleri ise “Aslan Kral” ve “Dune” “Inception” filmlerinin müzikleriyle Oscar ödülüne layık görülen Hans Zimmer tarafından geliştirilecek.

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