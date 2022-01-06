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Athena Gökhan benzincide ödediği paraya isyan etti

Athena Gökhan benzincide ödediği paraya isyan etti

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, son dönemde yapılan zamlara isyan etti. Aracının deposunu 915 TL'ye doldurduğunu belirten Özoğuz, ''Rezalet'' diyerek tepkisini dile getirdi.

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Dara rolünü canlandırıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı, bu sefer de akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi.

"BU MEMLEKETTE 1000 TL'YE DEPO YAKIT DOLUYOR"
Aracının deposunu dolduran şarkıcı, ödediği fiyatı görünce Twitter hesabından "Ben demin 915 TL'ye 1 depo motorin aldım. Bu memlekette artık 1000 TL'ye bir depo yakıt doluyor ve hala birileri çıkıp konuşabiliyor. Rezalet, rezalet, rezalet" dedi.

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Etiketler gökhan özoğuz benzin zam
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