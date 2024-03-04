  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. ATV'nin bomba dizisi Ateş Kuşları'na yeni transfer

ATV'nin bomba dizisi Ateş Kuşları'na yeni transfer

ATV'nin bomba dizisi Ateş Kuşları'na yeni transfer
Güncelleme:

Oyuncu Saygın Soysal, ATV'de yayınlanan Ateş Kuşları dizisine katıldı.

ATV'nin güçlü oyuncu kadrosuyla her cuma akşamı izleyicilerle buluşan dizisi Ateş Kuşları'nın kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre oyuncu Saygın Soysal, dizinin 8 Mart'ta yayınlanacak 46. bölümünde sürpriz bir karakterle seyircinin karşısına çıkacak.

Birsen Altuntaş

Etiketler atv dizi atv dizisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kırmızılar içindeki Hadise kıyafetine sığamadı Kırmızılar içindeki Hadise kıyafetine sığamadı Bankalardan otomatik ödeme talimatlarına dev zam Bankalardan otomatik ödeme talimatlarına dev zam İşte Türkiye'yi bekleyen acı tablo: ''Hepsi kullanılmaz hale gelecek'' İşte Türkiye'yi bekleyen acı tablo: ''Hepsi kullanılmaz hale gelecek'' İstanbul'da eli silahlı liseli akran dehşeti kamerada İstanbul'da eli silahlı liseli akran dehşeti kamerada Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı Dolar ve altından yeni bir rekor daha Dolar ve altından yeni bir rekor daha Enflasyon sonrası memur ve emeklinin zammı belli oldu Enflasyon sonrası memur ve emeklinin zammı belli oldu Akaryakıt fiyatlarını vuracak bir karar daha Akaryakıt fiyatlarını vuracak bir karar daha Marmara Denizi'nde çifte kabus: Deniz turuncuya büründü; denizanaları istila etti Marmara Denizi'nde çifte kabus: Deniz turuncuya büründü; denizanaları istila etti Araç sahipleri dikkat: Depoları doldurun, bu gece zam var! Araç sahipleri dikkat: Depoları doldurun, bu gece zam var!