ATV'nin bomba dizisi Ateş Kuşları'na yeni transfer

Oyuncu Saygın Soysal, ATV'de yayınlanan Ateş Kuşları dizisine katıldı.

ATV'nin güçlü oyuncu kadrosuyla her cuma akşamı izleyicilerle buluşan dizisi Ateş Kuşları'nın kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre oyuncu Saygın Soysal, dizinin 8 Mart'ta yayınlanacak 46. bölümünde sürpriz bir karakterle seyircinin karşısına çıkacak.

Birsen Altuntaş