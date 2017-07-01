Avatar’ın başı eski sevgilisiyle dertte

Milli boksör ve oyuncu, Atakan Arslan geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesaplarının bağlı olduğu mail hesabını çaldırdı. Arslan, sosyal medya hesaplara erişim sağlayamadığında durumu fark etti ve savcılığa başvurdu.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre ünlü oyuncunun şikâyeti üzerine olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada, söz konusu mail hesabına erişim sağlayan IP tespit edildi. Hesaplara erişim sağlayan şahsın, Avatar Atakan'ın eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Berna D.'nin olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Berna D., Atakan Arslan'ın eski erkek arkadaşı olduğunu belirtip, söz konusu mail hesabına erişim sağladığını kabul etti. Berna D., " Atakan'la evlilik yoluna girdik. Bu kararı almamıza rağmen ayrıldık. Sosyal medya hesaplarımızın şifrelerini biliyorduk. Ayrıldıktan sonra kendisine ait hesaptan benim fotoğraflarımı sildi. Ben de kızgınlıkla, bütün fotoğraflarını sildim ve kendisine de sildiğimi söyledim" dedi. İstanbul Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Berna D. Hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Berna D.'nin "İzinsiz olarak bilişim sistemlerine girme ve bozma" suçundan 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Arslan, bir süredir nişanlı olduğu Serap Korkmaz ile 16 Şubat günü evlenmişti.