SON DAKİKA
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ADALET YÜRÜYÜŞÜ İÇİN ÇOK SERT ELEŞTİRİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert eleştiri - CANLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert eleştiri - CANLI
Ukrayna güzellik kraliçesi korkunç ölüm anını canlı yayınladı
Ukrayna güzellik kraliçesi korkunç ölüm anını canlı yayınladı
Bankaya, kredi veya kart borcu olanlar dikkat
Bankaya, kredi veya kart borcu olanlar dikkat
Anne babalar dikkat ! 3,5 TL'lik ölüm oyuncağı alarmı...
Anne babalar dikkat ! 3,5 TL'lik ölüm oyuncağı alarmı...
Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı öldürüldü
Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı öldürüldü
Karar verildi ! O ücretler iade edilecek...
Karar verildi ! O ücretler iade edilecek...
İstanbul'da ünlü AVM’de gece yarısı soyguncu dehşeti
İstanbul'da ünlü AVM’de gece yarısı soyguncu dehşeti
Yasak bugün resmen başladı; artık 18 yaş altı satın alamayacak
Yasak bugün resmen başladı; artık 18 yaş altı satın alamayacak
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 01 Temmuz 2017 10:51

Avatar’ın başı eski sevgilisiyle dertte

Survivor'da da yarışan milli boksör Atakan Arslan eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avatar’ın başı eski sevgilisiyle dertte
A+ A-

Milli boksör ve oyuncu, Atakan Arslan geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesaplarının bağlı olduğu mail hesabını çaldırdı. Arslan, sosyal medya hesaplara erişim sağlayamadığında durumu fark etti ve savcılığa başvurdu.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre ünlü oyuncunun şikâyeti üzerine olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada, söz konusu mail hesabına erişim sağlayan IP tespit edildi. Hesaplara erişim sağlayan şahsın, Avatar Atakan'ın eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Berna D.'nin olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Berna D., Atakan Arslan'ın eski erkek arkadaşı olduğunu belirtip, söz konusu mail hesabına erişim sağladığını kabul etti. Berna D., " Atakan'la evlilik yoluna girdik. Bu kararı almamıza rağmen ayrıldık. Sosyal medya hesaplarımızın şifrelerini biliyorduk. Ayrıldıktan sonra kendisine ait hesaptan benim fotoğraflarımı sildi. Ben de kızgınlıkla, bütün fotoğraflarını sildim ve kendisine de sildiğimi söyledim" dedi. İstanbul Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Berna D. Hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Berna D.'nin "İzinsiz olarak bilişim sistemlerine girme ve bozma" suçundan 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Arslan, bir süredir nişanlı olduğu Serap Korkmaz ile 16 Şubat günü evlenmişti.

Sabah

avatar atakan , atakan arslan