Avşar kızından olay Arda Turan paylaşımı



Makedonya ile hazırlık maçında karşılaşan A Milli Takım oyuncuları, İtalya’ya götüren uçakta olay çıktı. Milli Takım, Makedonya ile golsüz berabere kaldığı özel maçın ardından Slovenya kampı için Üsküp’ten gece özel uçakla ayrıldı. Slovenya’ya karayoluyla geçmek üzere üzere İtalya’nın Trieste kentine uçan Milli Takım’ın uçağına basın mensupları da alındı. Uçakta Barcelonalı Arda Turan’ın gazeteci Bilal Meşe’ye saldırısı gündemi değiştirdi. Uçak kalkmadan hemen önce Arda Turan arka tarafa doğru yürürken Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe’ye EURO-2016 sırasındaki haberler ve özellikle prim konusunda yazılanlar nedeniyle küfür edip saldırdı. Milli Takım’ın kaptanı, gazeteciye hakarete ve küfüre varan cümleler kurdu ve fiziksel saldırıda bulunup Meşe’nin boğazına sarıldı. İkili arasındaki kavgayı durdurmak için yakın koltuklarda oturanlar müdahale etti. Araya girenlerin olmasına rağmen ciddi bir arbede yaşanan olay sonrası Arda Turan zor sakinleştirildi. Yaşanan bu tartışma sonrasında yaptıklarından pişmanlık duymadığını söyleyen Arda Turan, Milli Takımı bıraktığını açıkladı.

Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a ateş gibi sözler

DESTEK VE ELEŞTİRİ

Arda Turan’ın bu çıkışından sonra gerek spor camiasından ve gerekse ünlüler cephesinden olayla ilgili çok sayıda yorum geldi. Bazı isimler Arda’nın üzerine fazla gidildiğini söylerken, bazıları da Arda’nın haksız olduğu görüşünde birleşti. Arda’ya hak veren isimlerden biri de Hülya Avşar oldu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir metin paylaşan Avşar, Arda Turan olayıyla ilgili hislerini şöyle ifade etti: