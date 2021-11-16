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  3. Bahar Candan'dan bomba iddia: Gökhan Çıra biseksüel sanırım

Bahar Candan'dan bomba iddia: Gökhan Çıra biseksüel sanırım

Al Sana Haber'de yorumcu olan Bahar Candan, Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra hakkında bomba bir iddiada bulundu.

Seyhan Soylu’nun moderatörlüğünde Flash Tv’de yayınlanan Al Sana Haber'de olay bitmiyor. Ebru Polat, Nihat Doğan ve Bahar Candan’ın yorumculuk yaptığı programda ilginç iddialar gündeme geldi.

Candan Selin Ciğerci’nin boşandığı eşi Gökhan Çıra hakkında şok iddialarda bulundu. Candan "Bunlar 3 erkek bir kız geziyorlar. Gökhan zaten biseksüel sanırım. Herkes tercihinde özgür. Bu bir iddia değil. Ben biyolog değilim. İnsan biyolojisinden anlamam. Böyle bir şey hissediyorsa yaşasın" dedi.

"YÜZDE 90'I JİGOLO"
Esra Balamir, Selin Ciğerci’nin yeni sevgilisinin manken Tolga Kulakçı olduğunu açıklamıştı. Seyhan Soylu da bu konuda yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Soylu, Selin Ciğerci'ye seslenerek "Best Model'a katılanların yüzde 90'ı jigolo" yorumunda bulundu.

BİSEKSÜEL NE DEMEK?
Biseksüel, hem erkeklere hem de kadınlara karşı fiziksel veya cinsel çekim hisseden bireyler için kullanılır. Modern tanımı 19. yüzyılda oluşmaya başlayan bu terim, iki anlamına gelen “bi” ve cinsel anlamına gelen “seksüel” sözcüklerinin birleşiminden oluşUr.

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