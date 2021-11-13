Bahar Candan'ın ekonomi yorumladığı programda ilgin diyalog: Beynimiz yandı

Seyhan Soylu ’nun moderatörlüğünde Flash Tv’de yayınlanan "Al Sana Haber" programında yine ilginç anlar yaşandı.

Seyhan Soylu, Bahar Candan, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Ebru Polat'ı Flash TV'de bir araya getiren 'Al Sana Haber' adlı programda yine dikkat çeken anlar yaşandı.



Bahar Candan'ın ekonomiyi anlatırken verdiği yumurta örneği karşısında şaşkına dönen Seyhan Solu, "Çiftlikbank senin kadar şu yumurtaları anlatmış olsaydı, adamın başına bunlar gelmezdi" diyerek Bahar Candan'ı ti'ye aldı.