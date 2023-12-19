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Bakanlık Yargı dizisini RTÜK'e şikayet etti

Bakanlık Yargı dizisini RTÜK'e şikayet etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Yargı" dizisini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) şikayet etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Yargı" dizisi hakkında RTÜK'e şikayette bulundu. Şikayet gerekçesi olarak "bakanlığa bağlı çocuk bakım kuruluşlarında büyüyen çocukların istismar edildiği, kuruluşlarda görevli personelin organize suç örgütü üyesi olup çocukların istismarına zemin hazırladığı" iddiasının işlenmesi gösterildi.

 Şikayet gerekçesi olarak ise dizinin bir bölümünde, "bakanlığa bağlı çocuk bakım kuruluşlarında büyüyen çocukların istismar edildiği, kuruluşlarda görevli personelin organize suç örgütü üyesi olup çocukların istismarına zemin hazırladığı" iddiasının işlenmesi gösterildi.

Açıklamada, bu iddianın çocuğun yüksek yararı çerçevesinde milli ve manevi değerleri gözeterek, bilimsel veriye dayalı hizmet veren bakım kuruluşları ile buralardaki çocukların psikolojilerine zarar verebileceğinin değerlendirilmesi üzerine harekete geçildiği bildirildi.

Açıklamaya göre çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, bakanlığın tüm mecralarda çocuk haklarını savunduğu kaydedilen dilekçede, "Bakanlığımızın hizmetleri ve çocuklarımız hakkında olumsuz yayınlarla kamuoyunda infial yaratan bu gibi durumlar, toplumun vicdanını oldukça rahatsız etmektedir" ifadesine yer verildi.
#yargı

Etiketler bakanlık rtük yargı yargı dizisi
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