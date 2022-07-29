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Banu Alkan evleniyor! İşte müstakbel damat

Banu Alkan evleniyor! İşte müstakbel damat

Türk sinemasının Afrodit’i Banu Alkan iş insanı Kemal Yıldız ile nişanlandı.

Türk sinemasının yıldızlarından Banu Alkan, aşk orucunu 64 yaşında bozdu. Alkan, Hollandalı iş adamı Kemal Yıldız ile evliliğe ilk adımı attı.

Magazin D'nin haberine göre, Banu Alkan ve Kemal yıldız 3 ay önce gittikleri bir mekanda tanıştı. İddiaya göre Kemal Yıldız, Belçika tatilinde bir sürpriz yaparak Alkan'a evlenme teklifinde bulundu.

Kemal Yıldız'la hayatının ikinci baharına merhaba diyen Alkan'ın, evleneceği için çok mutlu olduğu öğrenildi.

 

Etiketler banu alkan nişan evlilik kemal Yıldız
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