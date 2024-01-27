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Banu Alkan ilginç dansıyla gündeme geldi

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Yeşilçam filmlerinde aldığı Afrodit lakabıyla bilinen Banu Alkan, sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi.

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, zaman zaman söyledikleri zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Herkesin 'Afrodit' lakabıyla tanıdığı Alkan kendine özgü kişiliği ve yorumları ile herkesi gülümsetiyor.

Oyuncu 149 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından dans ettiği bir video paylaştı. Paylaşıma, "Muhteşem dansım evimde içimden geldiği gibi" notunu düştü. Oyuncunun ilginç dansına yorum yağdı.

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan yıllar sonra yeniden bir araya geldiler. Geçtiğimiz yıllarda Show TV'de yayınlanan ve Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu yaptığı 'Dünya Güzellerim' adlı programla adlarından uzun süre söz ettiren fantastik üçlü, 'Dünya Güzellerim Masada' adlı programla ekranlara bomba gibi bir dönüş yaptı.

"BENİ TAKLİT EDİYORLAR"

70’li yıllardan itibaren yüzlerce filmde rol alan Banu Alkan, son zamanlarda ABD'li TV yıldızlara yaptığı göndermelerle gündeme geliyor.

 Banu Alkan, sosyal medya hesabından gençlik dönemlerinde çekilen pozlarını paylaşarak Kylie Jenner’ın ve Hailey Bieber'ın kendisini taklit ettiğini iddia etmişti.

Etiketler banu alkan afrodit lakap video dans
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