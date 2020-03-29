Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu'ndan koronavirüse karşı sıkı önlem

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, maske, eldiven takan, araya mesafe koyup yürüyen çift 15 gündür evden çıkmadıklarını söyledi. Begüm Kütük “Mutfak alışverişi için çıkmak zorunda kaldık. Erdil işlerinden dolayı zaten yıllar önce ‘evden ofis’ sistemine geçmişti. Ben çekimler için her gün çıkıyordum. İlk kez aynı evin içinde bu kadar uzun zaman geçiriyoruz. Kolay değilmiş. Ama ‘Yeter artık çıkıp gezelim’ kafasında da değiliz” dedi.

BİRAZ DAHA SABIR

Begüm Kütük “Bugünleri atlatacağımıza inanıyorum. Biraz daha sabır” dedi.