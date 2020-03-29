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  3. 29 Mart 2020 14:08

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu'ndan koronavirüse karşı sıkı önlem

Oyuncu Begüm Kütük ve karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu önceki gün Kuruçeşme'deki marketten çıkarken görüntülendi. Ünlü çiftin koronavirüse karşı önlem aldığı görüldü.

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu'ndan koronavirüse karşı sıkı önlem
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Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, maske, eldiven takan, araya mesafe koyup yürüyen çift 15 gündür evden çıkmadıklarını söyledi. Begüm Kütük “Mutfak alışverişi için çıkmak zorunda kaldık. Erdil işlerinden dolayı zaten yıllar önce ‘evden ofis’ sistemine geçmişti. Ben çekimler için her gün çıkıyordum. İlk kez aynı evin içinde bu kadar uzun zaman geçiriyoruz. Kolay değilmiş. Ama ‘Yeter artık çıkıp gezelim’ kafasında da değiliz” dedi.

BİRAZ DAHA SABIR
Begüm Kütük “Bugünleri atlatacağımıza inanıyorum. Biraz daha sabır” dedi.

Hürriyet

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