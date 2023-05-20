Beren Saat 23 Nisan ile 19 Mayıs'ı karıştırınca...

Ünlü oyuncu Beren Saat sosyal medyada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak isterken yaptığı gafla alay konusu oldu.

Güzel oyuncu Beren Saat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mezun olduğu okula gitti. Buradan gönderi paylaşan güzel oyuncu bayramları karıştırınca alay konusu oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı karıştırdı.