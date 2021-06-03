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Berfu ve Eser Yenenler'den ''karın kaslı'' tatil pozu

Berfu ve Eser Yenenler'den ''karın kaslı'' tatil pozu

Berfu ve Eser Yenenler çifti, eylül ayına kadar Alaçatı'da kendilerine photoshop ile karın kası ekledikleri tatil pozunu paylaştı.

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Berfu Yenenler 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Berfu Yenenler, son paylaşımıyla takipçilerini güldürdü. Yaz için eşi ve iki çocuğuyla birlikte Alaçatı'da kiraladıkları tuttukları villaya giden Berfu Yenenler, havuz başı pozunu yayınladı.

Fotoğrafta kendine ve eşine photoshop ile karın kası ekleyen Yenenler, gönderisini; "Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz" diyerek paylaştı.

 

Aynı kareyi kendi hesabından yayınlayan 37 yaşındaki ünlü oyuncu ise "Ufak dokunuşlar benim de hakkım" ifadelerini kullandı.

Etiketler Eser Yenenler berfu yenenler tatil
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