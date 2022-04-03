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Berfu Yenenler'in Ramazan paylaşımına tepki yağdı

Berfu Yenenler'in Ramazan paylaşımına tepki yağdı

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler Ramazan paylaşımıyla büyük tepki topladı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen Berfu Yenenler son olarak Demet Akalın ile ters düşmüş ve paylaşımıyla gündem olmuştu. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler bu sefer de Ramazan paylaşımıyla dikkat çekti.

"Ramazan'da sosyal medyada post atıyorumdur" notuyla bir video paylaşan Berfu Yenenler'in paylaşımında şu sözleri dikkat çekti: "Sen oruçlu musun bakayım? Arkada su var gördüm. Post atarsam oruç bozulur mu? İftara ne kadar kaldı?"

Berfu Yenenler'in bu yorumları paylaşıp dalga geçmesi takipçilerini mutlu etmedi. Eser Yenenler'in eşine "Bu sefer güldürmedi", " Ramazan'a yakışmayan gereksiz boş işler müdürü oldu başımıza", "Ayıp ve saygısızlık", "Hiç komik değil" yorumları yağdı.

 
 
 
 
 
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Berfu Yenenler (@berfuyenenler)'in paylaştığı bir gönderi

Etiketler Berfu Yenenler eser yenenler paylaşım sosyal medya ramazan
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