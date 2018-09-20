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  3. 20 Eylül 2018 13:11

Beyaz Şov yayından kaldırıldı mı ?

O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturacağı belli olan Beyazıt Öztürk, kendi adını taşıyan Beyaz Şov'un yeni yayın döneminde yayınlanıp yayınlanmayacağı sorularına yanıt verdi.

Beyaz Şov yayından kaldırıldı mı ?
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O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyeleriyle birlikte dün akşam yemek yiyen Beyazıt Öztürk, gecenin sonunda muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Beyaz Şov’un 22-23 yıldır devam ettiğini ve programına bir sene ara vermek istediğini söyleyen Beyaz, sonrasında kendi adını taşıyan şov programının devam edeceğini hatta O Ses Türkiye programı ile ikisini bir arada götürebileceğini söyledi. Yurt dışında ev aldığına dair çıkan haberleri de yalanlayan Beyazıt Öztürk, programın moderatörü ve yapımcısı Acun Ilıcalıi’dan sigorta ve primlerini tam yatırmasını istediğini söyleyerek esprili bir açıklamada bulundu.

 

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