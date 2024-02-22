Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'den haber var

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Beyin kanaması nedeniyle 26 Ocak'ta ameliyat edilerek yoğun bakıma alınan Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hastamız Settar Tanrıöğen'in hasta odasında sürdürülen tedavisi bir müddet daha devam edecektir. Genel durumu iyidir. Klinik olarak her gün olumlu gelişim gösteren Settar Tanrıöğen'in beyin kanamasına yol açan sebep ve ardından yapılmış olan embolizasyona bağlı komplikasyon riskleri de ortadan kalkmıştır. Multidisipliner bir yaklaşımla tedavisi gerçekleştirilen hastamızın rehabilitasyonuna devam edilmektedir" denildi.

Settar Tanrıöğen kimdir?

22 Ekim 1960 yılında Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan Settar Tanrıöğen, 90'lı yıllarda Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan ve Erdoğan Dikmen'nin de oynadığı Bir Demet Tiyatro'da oynadığı Saldıray Abi karakteri ile tanındı.

2009 yılında Binnur Kaya, Engin Günaydın, Ercan Kesal, İlker Aksum ve Serra Yılmaz ile birlikte Vavien adlı filmde rol alan Settar Tanrıöğen, filmde oynadığı Cemal rolü ile SİYAD Türk Sineması ödülleri kapsamında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödünü aldı.



2010 yılında Kıbrıslı Rumlar ve Türkler arasında ki sorunları konu alan Derviş Zaim'in senaryosunu yazıp yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı filmde Buğra Gülsoy, Hazar Ergüçlü, Osman Alkaş ile birlikte rol alan Settar Tanrıöğen, filmde canlandırdığı Cevdet karakteri ile 2011'de Ankara Film Festivali kapsamında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.



2015 yılında Selim Evci'nin yazıp yönettiği Saklı adlı filmde İlhan Şeşen, Türkü Turan, Pelin Akil, Şehnaz Bölen ve Ümit Çırak ile birlikte rol alan Settar Tanrıöğen, Cengiz rolünü oynadı.



2015'te Ali Yorgancıoğlu'nun yönettiği Hayalet Dayı adlı komedi filminde başrolde oynadı.

Settar Tanrıöğen, 2015-2017 döneminde Baba Candır adlı dizide Salih Çelik karakterini canlandırdı. Usta oyuncu son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat verdi.

Settar Tanrıöğen'in oynadığı diziler ve filmler

2022 Aşıklar Bayramı

2017 Bu Sayılmaz - Cengiz

2015 Saklı - Cengiz

2015 Hayalet Dayı

2015-2016 Baba Candır - Salih

2014 Yağmur : Kıyamet Çiçeği - Erkan

2014 Urfalıyam Ezelden - Mehmet Bozoğlu

2014 Toz Ruhu - Fahrettin

2013 Nergis Hanım - Ekrem

2013 İki Kafadar Chinese Connection - Bumin

2012 Sultan - Aziz

2011 Yangın Var

2011 Babam Sağolsun - Ali Usta

2010 Çınar Ağacı - İhsan

2010 Çoğunluk - Kemal

2010 Unutma Beni İstanbul

2010 Gölgeler ve Suretler - Cevdet

2010 Ayrılık - Kader

2009 Vavien - Cemal

2008 Nokta - Mümin

2008 Kolay Gelsin - Settar

2008 Gece Gündüz - Kemal Atakan

2007 Kutsal Damacana

2007 Ayda - Macit

2006 Polis - Hayri

2006 Karınca Yuvası - Şeref

2006 Kader - Bekir'in Babası

2006 Hayatımın Kadınısın - Sadi

2005 Ödünç Hayat - Nusret

2005 Takva - Ali Bey

2005 Akad Sineması

2005 İki Süper Film Birden - Hakan

2003 Yazı Tura - Zeyyat

2003 Hadi Uç Bakalım

2003 Alacakaranlık - Feyzo

2002 İki Oda Bir Sinan - Ali Cengiz

2002 Hızma - Cabbar Ağa

2000 Şarkıcı

2000 Güneş Yanıkları - Şefik

1998 İkinci Bahar

1998 Yara

1996 Eşkıya - Kız Naci

1996 Bir Demet Tiyatro - Saldıray Abi

1995 Çiçek Taksi - Cabbar

1995 Boş Gezen ve Kalfası

1994 Doktora Bak Doktora - Ali Ağa

1994 Aziz Ahmet

1993 İnce Hasan - Ağa

1993 Hoş Memo - Gazinocu

DHA