Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'den haber var
Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Beyin kanaması nedeniyle 26 Ocak'ta ameliyat edilerek yoğun bakıma alınan Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Hastamız Settar Tanrıöğen'in hasta odasında sürdürülen tedavisi bir müddet daha devam edecektir. Genel durumu iyidir. Klinik olarak her gün olumlu gelişim gösteren Settar Tanrıöğen'in beyin kanamasına yol açan sebep ve ardından yapılmış olan embolizasyona bağlı komplikasyon riskleri de ortadan kalkmıştır. Multidisipliner bir yaklaşımla tedavisi gerçekleştirilen hastamızın rehabilitasyonuna devam edilmektedir" denildi.
Settar Tanrıöğen kimdir?
22 Ekim 1960 yılında Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan Settar Tanrıöğen, 90'lı yıllarda Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan ve Erdoğan Dikmen'nin de oynadığı Bir Demet Tiyatro'da oynadığı Saldıray Abi karakteri ile tanındı.
2009 yılında Binnur Kaya, Engin Günaydın, Ercan Kesal, İlker Aksum ve Serra Yılmaz ile birlikte Vavien adlı filmde rol alan Settar Tanrıöğen, filmde oynadığı Cemal rolü ile SİYAD Türk Sineması ödülleri kapsamında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödünü aldı.
2010 yılında Kıbrıslı Rumlar ve Türkler arasında ki sorunları konu alan Derviş Zaim'in senaryosunu yazıp yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı filmde Buğra Gülsoy, Hazar Ergüçlü, Osman Alkaş ile birlikte rol alan Settar Tanrıöğen, filmde canlandırdığı Cevdet karakteri ile 2011'de Ankara Film Festivali kapsamında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.
2015 yılında Selim Evci'nin yazıp yönettiği Saklı adlı filmde İlhan Şeşen, Türkü Turan, Pelin Akil, Şehnaz Bölen ve Ümit Çırak ile birlikte rol alan Settar Tanrıöğen, Cengiz rolünü oynadı.
2015'te Ali Yorgancıoğlu'nun yönettiği Hayalet Dayı adlı komedi filminde başrolde oynadı.
Settar Tanrıöğen, 2015-2017 döneminde Baba Candır adlı dizide Salih Çelik karakterini canlandırdı. Usta oyuncu son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat verdi.
Settar Tanrıöğen'in oynadığı diziler ve filmler
2022 Aşıklar Bayramı
2017 Bu Sayılmaz - Cengiz
2015 Saklı - Cengiz
2015 Hayalet Dayı
2015-2016 Baba Candır - Salih
2014 Yağmur : Kıyamet Çiçeği - Erkan
2014 Urfalıyam Ezelden - Mehmet Bozoğlu
2014 Toz Ruhu - Fahrettin
2013 Nergis Hanım - Ekrem
2013 İki Kafadar Chinese Connection - Bumin
2012 Sultan - Aziz
2011 Yangın Var
2011 Babam Sağolsun - Ali Usta
2010 Çınar Ağacı - İhsan
2010 Çoğunluk - Kemal
2010 Unutma Beni İstanbul
2010 Gölgeler ve Suretler - Cevdet
2010 Ayrılık - Kader
2009 Vavien - Cemal
2008 Nokta - Mümin
2008 Kolay Gelsin - Settar
2008 Gece Gündüz - Kemal Atakan
2007 Kutsal Damacana
2007 Ayda - Macit
2006 Polis - Hayri
2006 Karınca Yuvası - Şeref
2006 Kader - Bekir'in Babası
2006 Hayatımın Kadınısın - Sadi
2005 Ödünç Hayat - Nusret
2005 Takva - Ali Bey
2005 Akad Sineması
2005 İki Süper Film Birden - Hakan
2003 Yazı Tura - Zeyyat
2003 Hadi Uç Bakalım
2003 Alacakaranlık - Feyzo
2002 İki Oda Bir Sinan - Ali Cengiz
2002 Hızma - Cabbar Ağa
2000 Şarkıcı
2000 Güneş Yanıkları - Şefik
1998 İkinci Bahar
1998 Yara
1996 Eşkıya - Kız Naci
1996 Bir Demet Tiyatro - Saldıray Abi
1995 Çiçek Taksi - Cabbar
1995 Boş Gezen ve Kalfası
1994 Doktora Bak Doktora - Ali Ağa
1994 Aziz Ahmet
1993 İnce Hasan - Ağa
1993 Hoş Memo - Gazinocu
DHA
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