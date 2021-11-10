Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya el ele görüntülendi

Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya, Nişantaşı'nda görüntülendi. Aralarındaki yaş farkıyla gündemden düşmeyen çift, yurtdışına çıkacaklarını söyledi.

Sürpriz ilişkileriyle gündemden düşmeyen Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Aralarındaki 23 yaş farkla adlarından söz ettiren çift, Erkaya’nın evinden el ele çıkarken objektife yansıdı.

TELAŞIMIZ VAR

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre evden elinde bir takım elbiseyle çıkan Daren Gerede Erkaya ve Bilge Öztürk, aceleleri olduğu için soruları nazikçe geri çevirdi. Öztürk, “Şu an biraz acelemiz var. Yarın yurtdışına çıkacağız, onun telaşıyla uğraşıyoruz. Daha sonra bütün sorularınızı uzun uzun yanıtlarız” dedi.

Hürriyet