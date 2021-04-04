  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Bir Zamanlar Çukurova'da veda vakti!

Bir Zamanlar Çukurova'da veda vakti

Ekrana veda etmeye hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterini canlandıran Melike İpek Yalova diziye veda ediyor.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, bu sezon final yaparak ekran macerasını sonlandıracak.

SEZON SONU GELMEDEN AYRILACAK
Final kararı almasıyla birlikte bir bir oyuncu kadrosunda eksilme yaşanan iddialı yapımdan yeni bir ayrılık haberi daha geldi. Dizide Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın sezon sonu gelmeden ayrılacağı öğrenildi.

Hangi bölümde ve ne şekilde ayrılacağı henüz netlik kazanmazken, dizinin 100. bölümde ekrana veda edeceği biliniyor.

Etiketler bir zamanlar çukurova melike ipek yalova
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
103 emekli amiralin ortak bildirisi gündeme bomba gibi düştü
Emekli amirallerin bildirisine jet soruşturma
Cumhur İttifakı'nda ''israf'' çatlağı
Olay olacak anket: Mansur Yavaş, Erdoğan'a fark attı
20 milyon Türk'ün bilgileri internete sızdırıldı!
Genç kadının sır ölümü
Sadakatsiz dizisi için ortalığı karıştıran iddia!
Uzmanlardan dolar kuru için flaş tahmin!
İşte ABD Başkanı'nın yeni uçan sarayı!
Mali bombayı patlattı: ''Instagram'dan yürümeye başladım''