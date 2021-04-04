Bir Zamanlar Çukurova'da veda vakti

Ekrana veda etmeye hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterini canlandıran Melike İpek Yalova diziye veda ediyor.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, bu sezon final yaparak ekran macerasını sonlandıracak.

SEZON SONU GELMEDEN AYRILACAK

Final kararı almasıyla birlikte bir bir oyuncu kadrosunda eksilme yaşanan iddialı yapımdan yeni bir ayrılık haberi daha geldi. Dizide Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın sezon sonu gelmeden ayrılacağı öğrenildi.

Hangi bölümde ve ne şekilde ayrılacağı henüz netlik kazanmazken, dizinin 100. bölümde ekrana veda edeceği biliniyor.