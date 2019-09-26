SON DAKİKA
İSTANBUL BEŞİK GİBİ ! SİLİVRİ'DE BİR DEPREM DAHA
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 26 Eylül 2019 11:03

Brad Bitt yeni sevgilisiyle yakalandı

3 yıl önce Angelina Jolie ile boşanan dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, bir süredir aşk yaşadığı iddia edilen Sat Hari Khalsa ile görüntülendi.

Brad Bitt yeni sevgilisiyle yakalandı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Üç yıl önce Angelina Jolie'den boşandıktan sonra adı ünlü oyuncu Charlize Theron ile anılan Brad Pitt, mücevher tasarımcısı yeni sevgilisi Sat Hari Khalsa ile görüntülendi.

YENİ AŞKIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Geçtiğimiz yıllarda hiçbir kadınla görüntülenmeyen Brad Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston ve ünlü oyuncu Charlize Theron ile sevgili olduğu iddia edildi ancak ispatlanamadı. Yıllar sonra yeni sevgilisiyle görüntülenen Brad Pitt, ilk olarak 19 Eylül'de ortaya çıktı. Mücevher tasarımcısı Sat Hari Khalsa ile görüntülenen efsane oyuncu, geçtiğimiz gün yeni aşkıyla ikinci kez görüntülendi.

ARTIK İÇ GÜZELLİĞE BAKIYOR
Geçmişte Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Angelina Jolie, Charlize Theron gibi isimlerle birlikte olan Brad Pitt'in, artık dış güzelliğe değil, iç güzelliğe baktığı ve eğlence sektöründen biriyle değil, normal bir kadınla sevgili olmayı tercih ettiği konuşuluyor. Çiftin yaklaşık 3 aydır birlikte olduğu da söylentiler arasında.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
sevgili , brad pitt
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM