Brad Pitt'in içler acısı hali hayranlarını üzdü

Tekerlekli sandalye ile görüntülenen dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt'in bu hali hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı.

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, Beverly Hills'teki bir tıp merkezini tekerlekli sandalye ile terk ederken görüntülendi. 57 yaşındaki Pitt'in bu hali ise sevenlerini oldukça üzdü.Hollywood yıldızı Brad Pitt, çarşamba ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Beverly Hills şehrinde bir tıp merkezinden tekerlekli sandalyeyle çıkarken görüntülendi.

Siyah bir kapüşonlu ve gri pantolon giydiği görülen Pitt'e koruması eşlik etti.