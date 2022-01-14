Bülent Serttaş ''Sahneye de külotla çıkmayın'' tartışmasına katıldı

İzzet Yıldızhan'ın "Sahneye de külotla çıkmayın" tartışmasına şarkıcı Bülent Serttaş da dahil oldu. Daha önce İbo Show'da oryantal Didem dans ederken gözlerini ondan kaçırmasıyla hatırlanan Serttaş, "Edep illa olacak" yorumunda bulundu.

Türkücü İzzet Yıldızhan sahnede cesur kıyafet tercih eden kadın şarkıcılara "Sahneye de külotla çıkmayın" sözüyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Yıkldızhan'a art arda tepkiler gelirken şarkıcı Bülent Serttaş da konuya dahil oldu.

"Edep illa olacak"

Sahne aldığı mekan sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bülent Serttaş'a İzzet Yıldızhan'ın sözleri soruldu. Serttaş şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili benim yorum yapmam doğru değil ama sahne bir şov, kaldırabilen o işi yapabilen yapar, yakıştıran olur yakıştırmayan olur onu bilemem. Fakat herkes ekmeği için savaşıyor, ekmeği için savaşana benim saygım sonsuzdur, ne yaparlarsa kendilerine yakışanı yapıyorlar. Sakın İzzet Bey ile aynı fikirde değilsiniz konusuna girmeyin, sanat evrenseldir ama edep illa ki olacak arkadaşlar" dedi.

İzzet Yıldızhan'dan olay yaratan sözler! "Sahneye de külotla çıkmayın ya!"Magazin

Gözlerini kaçırmıştı

Bülent Serttaş İbo Show' konuk olduğunda oryantal Didem'in dans ettiği sırada gözlerini kaçırmasıyla magazin gündeminde tartışma yaratmıştı.