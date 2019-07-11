Burak Özçivit'ten Osman Gazi pozu!

Başarılı yapımlarıyla milyonları ekrana kilitleyen "Diriliş Osman" için geri sayım başladı. 'Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, dizi için hummalı bir çalışmaya girdi.

Çekimlere az bir süre kala Osman Bey karakterini canlandıran dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, koreografi eğitimlerini tamamladı. Oyuncu, bir yıldır Bozdağ Film Platoları'nda bulunan spor ve binicilik tesislerinde Nomad Grubu'nun eğitimcisi Rahim Muradov'dan dövüş, kılıç ve aksiyon eğitimi aldı. Özçivit, aynı zamanda uluslararası eğitmenlerden okçuluk ve at binme eğitimleri de alarak rolüne hazır hale geldi.

BİR YIL BOYUNCA EĞİTİM ALDI

Haftanın beş günü sekiz saat çalışan Özçivit, koreografi eğitimlerinin yanı sıra tarihçiler ve sosyologlardan tarih ile dönemin yaşam tarzı üzerine kuramsal eğitimler de aldı.

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