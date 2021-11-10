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Burcu Biricik açıkladı: Camdaki Kız Nalan'ın akıbeti belli oldu

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik'in ayrılacağı ve yerine Neslihan Atagül'ün geleceği iddia edildi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, yeni sezonuyla devam ediyor. Dizinin başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

Perşembe günlerine ambargo koyan ve seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran diziyle ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.

BURCU BİRİCİK YERİNE NESLİHAN ATAGÜL İDDİASI
Dizide Nalan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burcu Biricik'in ayrılacağı, yerine ise Neslihan Atagül'ün geleceği belirtildi.

Bu iddialar seyirciyi şoke ederken, "Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik diziden ayrılıyor mu?" sorusu araştırılmaya başlandı.

"Hayır arkadaşlar, çok şükür kaza geçirmedim, çok iyiyim. Ayrıca diziden de ayrılmıyorum. 'Camdaki Kız' her perşembe Kanal D'de. Görüşmek üzere

Etiketler burcu biricik camdaki kız nalan
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