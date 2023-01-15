Çağatay Ulusoy, Duygu Sarışın'ı çabuk unuttu

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un 7 yıldır birlikte olduğu Duygu Sarışın'dan ayrıldıktan sonra İlkin Tüfekçi ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

Yedi yıldır beraber olan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, evlenecekleri beklenirken flaş bir kararla ayrılık kararı almıştı.



Ulusoy'un geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de bir mekanda oyuncu İlkin Tüfekçi ile sarmaş dolaş eğlendiği iddia edilmiş kili hakkında aşk dedikoduları ortaya atılmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından İlkin Tüfekçi ve Çağatay Ulusoy'un sosyal medyada yaptıkları kafaları karıştırdı.

BALIK VE TEKNE PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

İlk olarak İlkin Tüfekçi, Instagram'dan Ulusoy'un tutkunu olduğu 'tekne' paylaşımı yapıp, paylaşımına oyuncunun diğer tutkunu olduğu 'balık' emojisi de koyması dikkat çekti.

BİRBİRLERİNİN FOTOĞRAFLARINI BEĞENDİLER

Bir diğer detay ise; Ulusoy ve İlkin Tüfekçi'nin birbirini takip etmemesine rağmen fotoğraflarını beğenmeleri oldu. Tüfekçi'nin Ulusoy'un 3 Mayıs 2019'da paylaştığı kareyi beğendiği görüldü. Ulusoy da Tüfekçi'nin bir karesini beğendiği ortaya çıktı. Tüfekçi'nin, Ulusoy'un hayranlarının mesajlarından sonra o kareyi kaldırması ise iddiaları güçlendirdi.

TEKNEDE BULUŞTUKLARI İDDİA EDİLDİ

İkili haklarında çıkan haberleri de yalanlamadı. Tüfekçi'nin tekne paylaşımı yapması, ikilinin teknede buluştukları yönünde söylentilerin çıkmasına neden oldu.