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Çağla Şıkel paylaştı: ''Annesinin kopyası''

Çağla Şıkel paylaştı: ''Annesinin kopyası''

Ünlü model Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan manken Çağla Şıkel, Instagram hesabından annesi ve ablasının da yer aldığı bir çocukluk fotoğrafını paylaştı. Şıkel, çocukluk hali ve annesinin gençlik haliyle hayran bıraktı.

Annesine ikiz gibi benzeyen, kaküllü saçları ve çekik gözleriyle dikkat çeken Şıkel bu paylaşımıyla annesinin doğum gününü de şu sözlerle kutladı:

 

'O benim annem. Doğum günün kutlu olsun başımızın tacı, seni çok seviyoruz oy çok.'

Etiketler çağla şıkel anne fotoğraf
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