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Camdaki Kız'dan Behzat Ç.'ye sürpriz transfer

Camdaki Kız'dan Behzat Ç.'ye sürpriz transfer
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Final yapmaya hazırlanan Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı Devrim Yakut, BluTV'de yayınlanan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisine transfer oldu.

Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan 'Camdaki Kız' dizisi, haziran ayında final yapacak. Dizinin son bölümünde hastaneye yatan Gülcihan rolüne hayat veren Devrim Yakut, diziye erken veda edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yakut, 'Camdaki Kız'ın ardından BluTV için çekilen 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinin ikinci sezon ekibine katılacak. 

 Devrim Yalçın’ın yöneteceği dizinin çekimlerinin mayıs ayında başlaması planlanıyor.

Etiketler camdaki kız Devrim Yakut transfer behzat ç. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi
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