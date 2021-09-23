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Canlı yayında gaz çıkarınca...

Canlı yayında gaz çıkarınca...

Yayınlarındaki müstehcenliklerden dolayı daha önce 5 kere hesabı banlanan Indiefoxx kullanıcı adlı Jenelle, son yayınında gaz çıkarınca ortalık karıştı.

Yayınlarındaki müstehcenliklerden dolayı daha önce 5 kere hesabı banlanan Indiefoxx kullanıcı adlı Jenelle, son yayınında da gaz çıkardı. Bunun ardından Twitch, Jenelle isimli yayıncıyı sadece banlamakla yetinmedi, iş ortaklığına da son verdi.

Indiefoxx, son bir yılda 6 kez banlandı ve ilk beş yasağının hepsinde bir olay yarattı fakat sonrasında tamamen unutuldu.

Indiefoxx'un son yasağı dönüm noktası oldu ve Twitch, iş ortaklığına son verdi.

Twitch ortaklığını kaybetmek genellikle süresiz askıya alma anlamına geliyor, ancak bir gün geri dönerse, kanalından para kazanması da mümkün olmayacak.

Twitch iş ortaklığından çıkarılması, Indiefoxx'un artık Twitch canlı yayınlarından para kazanamayacağı anlamına geliyor.

Etiketler Twitch Indiefoxx gaz çıkardı Jenelle
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