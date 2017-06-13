İçişleri Bakanlığı'nda FETÖ depremi ! Gözaltılar var
İçişleri Bakanlığı'nda FETÖ depremi ! Gözaltılar var
Bakan bizzat kendisi açıkladı: 2 bin personel daha alınacak
Bakan bizzat kendisi açıkladı: 2 bin personel daha alınacak
Yaralı kadını hastaneye bırakıp böyle kaçtılar !
Yaralı kadını hastaneye bırakıp böyle kaçtılar !
Tanju Çolak hakkında sıcak gelişme
Tanju Çolak hakkında sıcak gelişme
iOS 11'li yeni iPhone 8 internete sızdı !
iOS 11'li yeni iPhone 8 internete sızdı !
Zekât, fitre ve oruç fidyesi kimlere verilir?
Zekât, fitre ve oruç fidyesi kimlere verilir?
Estetik operasyon faciayla sonuçlandı; pişman oldu !
Estetik operasyon faciayla sonuçlandı; pişman oldu !
Onlar Türkiye'nin beyaz melekleri, Türk Albinolar...
Onlar Türkiye'nin beyaz melekleri, Türk Albinolar...
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 13 Haziran 2017 12:49

Canlı yayında ilan-ı aşk etti!

Ali Sunal, sunucusu olduğu 'Bir Sorun mu Var?' yarışmasının çekimlerinde sürpriz bir olay yaşadı.

Canlı yayında ilan-ı aşk etti!
A+ A-

'Bir Sorun mu Var?'a yarışmacı olarak katılan Özlem Çapanoğlu'nun,sunucu Ali Sunal'a kameralar ve stüdyodaki 200 seyirci önünde ilan-ı aşk etmesi dikkati çekti.

"SON YILLARDA HAYRANLIĞIM AŞKA DÖNÜŞTÜ"

Yarışmacı “13 Eylül 1977'de doğdum. Sizinle aynı yıl, aynı ay ve aynı burç. Birbirimize çok benziyoruz Ali Bey, ayrıca ikimizin de babaları cennetten bizi izliyor” dedi.

Bu sözler hem ünlü sunucuyu hem de seyirciyi duygulandırdı. Ödül kazandığı her sorunun ardından kalkıp Sunal'ı öpen yarışmacı, çekim sırasında onun için yazdığı şiiri de okumak istedi. Ancak heyecanından dolayı bunda başarılı olamadı.

Çapanoğlu, heyecanının sebebini açıklarken gizli, aşkını da itiraf etmiş oldu; Sizi yıllardan beri ekrandan takip ediyordum, son yıllarda hayranlığım aşka dönüştü.

ilan-ı aşk , özlem çapanoğlu , ali sunal