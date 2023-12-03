Cem Davran’ın ''Cumhuriyet'' çıkışı gündeme damgasını vurdu

Bu yıl 49'uncusu Altın Kelebek'i sunan Cem Davran'ın Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel yaptığı konuşma salonda coşkuyla karşılandı. Davran'ın 'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' vurgusu sosyal medyada da gündem oldu.

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde sunuculuk yapan oyuncu Cem Davran'ın Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel yaptığı konuşma geceye damgasını vurdu. Davran, Atatürk diyemeyenlere Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde gönderme yaparak "Es geçenler var ama ben es geçmeyeceğim, bu Cumhuriyet’i, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. O’nu saygı ve minnetle anıyoruz.” Davran'ın Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu salonda coşkuyla karşılandı.