Cem Özer'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

18 gün önce film çekimleri sırasında sette kaza geçiren oyuncu Cem Özer'in sağlık durumu hakkında kızı Cemre Özer bilgi verdi.

Oyuncu Cem Özer 18 gün önce Afyonkarahisar'daki film çekimleri sırasında sette kaza geçirip ayağını kırmıştı. Tedavi için İstanbul'a getirilen Özer'in sağlık durumu kötüleşmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan açıklamaya göre Özer'in durumu iyiye gidiyor.

Hürriyet'in haberine göre, sanatçının kızı Cemre Özer ''Babam dün odaya çıktı, yoğun bakımdan yeni çıktığı için tedavisi biraz daha sürecek'' dedi.

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"GÖSTERİ DEVAM ETMELİ" DEMİŞTİ

59 yaşındaki oyuncu, kaza sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Film çekimi sırasında düşme kalkma sahnelerinin olduğu kare çekiliyordu. Dengesiz düşünce kendim ettim kendim buldum. İki tane kırığımız var. Bu durum çekimleri yönetmen açısından etkiler tabii. Ama ben devam edeceğim. Gösteri devam etmeli. Balmahmut köyünde istasyon sahnesini çekerken bir ayı çukuruna düşmem gerekiyordu. Ben de çukura gerçekten düştüm" demişti.