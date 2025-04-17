Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında yeni karar

Boykot çağrısına destek verdiği için gözaltına alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yurt dışına çıkış yasağı için yaptığı itiraz reddedildi.

Boykot çağrısına destek verdiği için gözaltına alınıp ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yurt dışına çıkış yasağı için yaptığı itirazın red cevabı geldi.

Üzümoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışına çıkış yasağına dair itirazım reddedildi. Yani Yunanistan'da tiyatro oyunumu oynamaya devam edemiyorum. Bütün bu sanatçı tartışmasına bir soru da ben sorayım. Eğer bir sanatçı sanatını icra edemiyorsa nasıl sanatçı olacak?"

Tiyatrodan yapılan açıklamada ise "Ülkesinden çıkış yasağı alındığı için Anesti Aza'nın yönettiği "Köpekler" gösterisine katılmayacak. Onun pozisyonunu aktör Mihalis Petidis aldı. Cem ve ifade özgürlüğü hakkını savunan her sanatçıyla dayanışma içindeyiz" açıklaması yapıldı.