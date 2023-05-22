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Cem Yılmaz ikinci turdaki oyunu açıkladı

Cem Yılmaz ikinci turdaki oyunu açıkladı
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Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından 2. turda oyunu kime vereceğini açıkladı.

Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2. turda oyunu kime vereceğini açıkladı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Sürpriz ! 2.turda oyum Kemal başkana. Siyasetten hoşlanmamak ile vatandaşlık görevi sorumluluğu aynı şey değil." dedi.

Yılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sürpriz ! 2.turda oyum Kemal başkana. Siyasetten hoşlanmamak ile vatandaşlık görevi sorumluluğu aynı şey değil. Gençler en önemli vatandaşlık görevinizi lütfen yerine getirin oy kullanın .Sandık başında görevli ter döken tüm fedakar arkadaşlarımıza da ayrıca kolaylıklar diliyor bin teşekkür ediyorum."

Etiketler cem yılmaz ikinci tur oy
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