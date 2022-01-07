  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Cem Yılmaz ''kadın komedyen'' dedi ortalık karıştı

Cem Yılmaz ''kadın komedyen'' dedi ortalık karıştı

Cem Yılmaz ''kadın komedyen'' dedi ortalık karıştı

Komedyen Cem Yılmaz, Devin Özgür Çınar'a 'kadın komedyen' deyince bir takipçisi ile polemiğe girdi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Devin Özgür Çınar ile Engin Günaydın'ın birlikte rol aldığı 10 Bin Adım dizisinin ikinci sezonu için yaptığı paylaşımda 'kadın komedyen' ifadesini kullanınca, bir takipçisinden tepki geldi.

Twitter hesabından 10 Bin Adım dizisinin ikinci sezonu için övgü dolu bir paylaşım yapan Yılmaz, "Devin’in yazıp Engin ile beraber oynadıkları, Duygu nun yönettiği 10 bin adım 2.sezonu ile beni yine şenlendirdi lütfen izleyin.Çok güzel iş Kadın komedyen / yazar nasıl olura tokat gibi bir cevap :))) Engin zaten Tokatlı." ifadelerini kullandı. 

Bir takipçisi ise 'kadın komedyen' sözüne tepki göstererek, "Kadın komedyen diyerek ne demek istiyorsunuz??? Kadın değil insan diceksin" diye yazdı. 

Cem Yılmaz'ın takipçisine yanıtı ise "Çok geçmiş olsun hanıminsan. Acil şifalar dilerim." oldu. 

 

Etiketler cem yılmaz kadın komedyen Devin Özgür Çınar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mahfi Eğilmez'den ''telefonunu çıkar'' diyen vatandaşa unutlmayacak cevap
Metropoll ''kararsız'' seçmenin tercihini açıkladı
Bakan Nebati’ye 40 milyar dolarlık kritik soru
Ceylan derisinden yapılmış İbranice kitap ele geçirildi
Kış geri döndü! Yağışlar fena vuracak
Pandemi bitiyor derken... DSÖ'den umutları yıkan açıklama
WhatsApp'tan herkesi sevindirecek yeni özellik
Ünlü ekonomist yerli otomobil TOGG'ın fiyatını görünce bu tepkiyi verdi
Buket Aydın sansürledi, arkadaşı sansürsüz paylaştı
Aç karnına şifa veren tohumun sırrı