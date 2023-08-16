Cinsel içerikli sözleri nedeniyle tepki toplamıştı: Mehmet Ali Erbil isyan etti

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda cinsel içerikli yorumlar yapan Mehmet Ali Erbil, sosyal medyadan gelen tepkilere isyan etti.

Son yıllarda adı taciz iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla tepkilerin hedefi olmuştu. YouTube'ta yayınlanan Haber Bahane kanalına konuk olan Mehmet Ali Erbil, "Bu kadar hastalık geçirerek uzun süre hastanede yattın. Vücudunun her yerine hortum girdi. Cinsel anlamda sağlıklı mısın?" sorusuna verdiği cevapla şaşkınlık yaratmıştı.

Erbil; ''Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor'' sözleriyle tepki çekmişti.

Ünlü şovmen tepkilerin hedefi olan sözlerine açıklık getirdi. Mehmet Ali Erbil şu şekilde konuştu, “Sürekli üstümde bir algı yapılıyor ve dediklerim yanlış anlaşılıyor.

Diken üstündeyim bildiğin. Benim söylediğim sadece andropoza girmediğimdi affedersiniz. Hatta sonra dediler ki; '20 yaşındaki kadınla beraber olabilirim'. Tabii ki öyle bir şey söylemedim.

Mehmet Ali Erbil'den böyle malzeme çıkıyor diye vur abalıya durumu var” açıklamasını yaptı.