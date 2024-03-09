Cinsiyet değiştirme operasyonunu Hülya Avşar'a anlattı

Neslihan Doğrusöz İşte Benim Stilim yarışmasına katıldıktan sonra cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek adını da Doruk olarak değiştirmişti. Hülya Avşar'ın Youtube programına konuk olan Doruk Doğrusöz Avşar kızının "çok özel olacak ama..." diyerek başladığı cinsiyet değiştirme ameliyatı sorusunu açık açık yanıtladı.

Moda yarışması İşte Benim Stilim ile tanınan Neslihan Doğrusöz, yarışmanın ardından cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek adını Doruk Doğrusöz yapmıştı.

"Ben yarışma dönemimde bile maskülen bir tarza sahiptim biliyorsunuz. Abiyelerimin, eteklerimin altına bile Calvin Klein boxerlarımı giyiyordum" diyerek o dönem dikkat çeken ünlü isim Hülya Avşar'ın Youtube programına konuk oldu.

Hülya Avşar 'Çok özel olacak ama' diyerek "Oturup şeklini şemalini seçiyorsunuz değil mi?" sorusuna yanıt veren Doruk Doğrusöz'ün samimi açıklamaları dikkat çekti.

Ameliyat için 1 milyon TL'ye yakın para harcadığını belirten Doruk Doğrusöz, Hülya Avşar'a "Ben böyle bütün merak ettiğiniz sorulara yanıt verirsem yandık diyerek evet seçebiliyorsunuz. Doktorunuz bu ameliyatı gerçekleştiriyor onun yönlendirmesiyle oluyor" yanıtını verdi.