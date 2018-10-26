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  3. 26 Ekim 2018 17:40

Çukur 40. bölüm fragmanı izleyiciyi ağlattı

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

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Selim ve İdris arasındaki duygu yüklü yüzleşmenin ekrana geldiği tanıtımda İdris’in, “Sen bizi yaşıyor sanıyorsun değil mi? Biz sadece nefes alıp, veriyoruz. Ne istiyorsun benden!” sözleri dikkat çekiyor. Babasını bir gölge gibi izleyen Selim’in “Beni neden istemedin baba?” sorusu karşısında gözyaşlarına hakim olamayan İdris’in ne tepki vereceği merakla bekleniyor.

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 6. bölümünde Cumali’yi kurtarmaya adım adım yaklaşan Yamaç, beklenmedik anda büyük bir sürprizle karşılaştı. Mahsun’un Çeto’yu kurtarmak için Seyfettin Kadı’nın oğlunu kaçırması tüm dengeleri alt üst etti. Meke’ye karşı öfkesi giderek büyüyen Celasun ile Meke’nin yüzleşmesi gerilimi arttırdı. Nefes kesen düello sırasında Celasun’un karşısında hayatını kaybeden kardeşinin ve babasının hayalini gördüğü anlar ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı. Vartolu ve Medet, Seyfettin Kadı tarafından alıkonuldu. Sadece Cumali’yi değil, Vartolu ve Medet’i de kurtarmak zorunda olan Yamaç, her şeye rağmen pes etmeyecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

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