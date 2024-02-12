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Çukur dizisinin yıldızları yeni projede bir arada

Çukur dizisinin yıldızları yeni projede bir arada
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“Çukur”un üç sevilen oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu aynı filmde buluşuyor. Köstendil, filmle ilgili "Filmi kendimiz yapıyoruz. Filmin ismi Tezgah… Mart ayında çekimlerini başlayacak. Komik, biraz enteresan bir film bekliyor olacak seyirciyi" dedi.

Geçtiğimiz yılların fenomen dizisi Çukur'd birlikte oynadıklarından beri dostlukları devam eden Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu’nun geçen gün paylaştığı bir fotoğraf merak konusu olmuştu. Okuma provasından paylaşılan fotoğrafla ilgili merakı Erkan Kolçak Köstendil giderdi.

Ünlü aktör, Birsen Altuntaş’ın YouTube kanalına verdiği röportajda şunları söyledi:

“Biz bir filme hazırlanıyoruz. Ben, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Şinasi Yurtsever bir sinema filmi okuma provalarına başladık… Filmi kendimiz yapıyoruz. Filmin ismi Tezgah… Mart ayında çekimlerini başlayacak. Onun heyecanı var biraz… Komik, biraz enteresan bir film bekliyor olacak seyirciyi…”

 

Etiketler Çukur Erkan Kolçak Köstendil Damla Sönmez Rıza Kocaoğlu
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