''Cumhurbaşkanlığı sayesinde evlerine ekmek götürdüler''

Şarkıcı Murat Dalkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türk müzik sektörüne etkisiyle ilgili olarak Sabah yazarı Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Yeditepe Konserleri'nde yer alan Dalkılıç, Kalçık'ın "Bu konserlere katılan sanatçılar sosyal medyada eleştirilmişti" şeklindeki hatırlatması üzerine şunları söyledi:

"Bu konuyla ilgili bizi eleştirenlere ilk tepkiyi gösteren sanatçı benim. Cumhurbaşkanlığı konserleri sayesinde müzisyen arkadaşlarımız evlerine ekmek götürdü. Geniş bir sanatçı kadrosu vardı konserlerde. Yer almadıkları için konserleri eleştirmek, oranın sanatçısı, buranın sanatçısı diye ayrım yapmak çok yanlış. Unutmamak gerekiyor ki, bu etkinlik sayesinde müzik sektöründeki emekçi arkadaşlarımız para kazandı.

Tabii ki bu konserlerde yer alacağım. Konserlere siyaset üstü bakmamız gerekiyor. Bu konserler siyasete alet edilmemeli, sanatçıyız biz. Her görüşten, kesimden insana müziğimizle ulaşıyoruz. Sanatçının mahallesi olmaz. Ben kendimi ne bir partiye, ne de bir mahalleye ait görüyorum. Siyaset üzerinden Cumhurbaşkanlığı Konserleri'ne yapılan eleştirileri de bu yüzden haksız buluyorum."

Salgın nedeniyle müzik sektörünün büyük bir değişime girdiğini belirten Dalkılıç, yeni koşulların müzisyenleri dijitalleşmeye mecbur bıraktığını söyledi. Dalkılıç, şöyle konuştu:

"Başlarda direndik ama dijitalleşen müziğe ayak uyduruyoruz artık. Dijital dünya bireyselleştirdi bizleri. Çeşitlilik de çok fazla, bu yüzden rekabet arttı. Sektör olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Benim kendi birikimim vardı, o yüzden şanslıyım ama ekibimdekiler için öyle değil durum maalesef. Umarım zor günleri bir an önce atlatırız."

'Ailemin oturduğu apartman depremde büyük hasar gördü'

Dalkılıç, Kalçık'ın "Aileniz İzmir'de yaşıyor. Depremden nasıl etkilendi?" sorusunu da yanıtladı. Büyük bir aile olduklarını ve hepsinin aynı yerde oturduğunu ifade eden Dalkılıç, şunları kaydetti:

"Ailemin oturduğu apartman depremde büyük hasar gördü. Yıkım kararı çıktı. Başka eve taşındılar. Allah'a şükür iyiler ama çok zor günler geçirdiler. Büyük bir travma oldu ailem için. Onlar için kaygı duyuyorum hala. Deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenmeliyiz. Umarım bu depremden hepimiz dersler çıkarırız. Tekrar tüm İzmir'e büyük geçmiş olsun."





