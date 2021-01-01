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  3. 01 Ocak 2021 01:09

Cüneyt Özdemir canlı yayına dansöz çıkardı

Gazeteci Cüney Özdemir, Youtube'daki kanalında düzenlediği yılbaşı özel programına Dansöz Nuran'ı çıkardı. Özdemir, dansöz çıkardığı programda RTÜK başkanı Şahin'e seslendi.

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Gazeteci Cüney Özdemir, Youtube'daki kanalında düzenlediği yılbaşı özel programına Dansöz Nuran'ı çıkardı.

Dansöz Nuran'ın performans sergildediği programda dikkat çeken bir gelişme oldu.

Cüneyt Özdemir, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e bir çağrıda bulunarak, "Bir şey rica edeceğim. Aman Ebubekir Bey'e (RTÜK Başkanı) söylemeyin, kılıcıyla bizi doğrar." ifadesini kullandı.

 

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