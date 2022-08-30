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Damla Ersubaşı'dan eski kocasıyla samimi görüntüler: Sevgilin kızmasın...

'Şiddet' ve 'ihanet' iddiasıyla boşanan oyuncu Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser, yeniden evlilik kararı almıştı. İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, geçtiğimiz aylarda tekrar ayrıldı.

Sihirli Annem dizisiyle tanınan ve ünlendikten sonra ekrana ara veren Damla Ersubaşı genellikle son hali ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Ersubaşı ihanet iddiasıyla Mustafa Can Keser ile yollarını ayırmış sonra çocuklarının babasına bir şans daha vermişti.

Çift evlilik hazırlığı sırasında yeniden ayrılık kararı almıştı. Çocukları olan ikilinin arası ayrılık kararı sonrası gayet iyi durumda.

ESKİ KOCASIYLA ÇOK SAMİMİ
Damla Ersubaşı son olarak eski kocasıyla samimi anlarını paylaştı. Estetikli haliyle sık sık adından söz ettiren Ersubaşı eski kocasının yanağından makas aldığı anları paylaşarak "Tık diyorum doğdu güneşim. Sevgilin kızmasın sonra he..." yorumunda bulundu.

Mustafa Can Keser ise bu anlarda tepkisiz kalmayı tercih etti.

Etiketler Damla Ersubaşı mustafa can keser
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