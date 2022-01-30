  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Damla Sönmez: İnternetten flört etmek bana uygun değil

Damla Sönmez: İnternetten flört etmek bana uygun değil

Damla Sönmez: İnternetten flört etmek bana uygun değil

Şimdilerde Aziz dizisinde hayat verdiği Dilruba karakteri ile izleyici karşısına çıkan Damla Sönmez, samimi itiraflarda bulundu.

Oyuncu Damla Sönmez, Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan “Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet”in bu haftaki konuğu oldu. Sönmez, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Sabır konusunda biraz geliştiğimi düşünüyorum. Bütün duyguları derin yaşayan bir insanım. İmkanım olsa, Kraliçe Elizabeth’in zihnine girmek isterdim."

Oynadığı filmlerle birçok ödül alan oyuncu, “Sokakta ‘Ödüllerin kadınıyım’ diye gezmiyorum” dedi.

"İNTERNETTEN TANIŞMAK BANA GARİP GELİYOR"
İnternetten flört etmenin kendisine garip geldiğini ifade eden Sönmez, şunları söyledi: "İnternetten tanışmak bana garip geliyor. Yapanlar var, olabiliyor demek ki... Belki de hiç başıma gelmediği için bana garip geliyor." 

Etiketler Damla Sönmez flört
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Abdulhamit Gül'den sonra sırada 4 bakan var''
Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı'dan neden ayrıldığını açıkladı
''Kralların suyu'' Türkiye'de üretildi! Litresi 350 TL!
Güneş'teki korkutan ''parlamalar''ın sırrı yıllar sonra çözüldü
İsyan ettiren elektrik faturaları için ''çözüm'' bulundu
Melis Sezen giydiği takımla Maske Kimsin Sen? yarışmasına damga vurdu: Sadece ceket-gömlek...
11 maaşıyla tepki toplayan isim görevden alındı
Çalışanın da işverenin de kafasını karıştıran asgari ücret hesabı netleşti
''En güzel kayınvalide bende'' diyen Alişan haklı çıktı!
Canlı yayına damga vuran iddia: ''Bazıları hain kim diye öğrenmeye çalışıyor''