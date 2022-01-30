Damla Sönmez: İnternetten flört etmek bana uygun değil

Şimdilerde Aziz dizisinde hayat verdiği Dilruba karakteri ile izleyici karşısına çıkan Damla Sönmez, samimi itiraflarda bulundu.

Oyuncu Damla Sönmez, Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan “Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet”in bu haftaki konuğu oldu. Sönmez, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Sabır konusunda biraz geliştiğimi düşünüyorum. Bütün duyguları derin yaşayan bir insanım. İmkanım olsa, Kraliçe Elizabeth’in zihnine girmek isterdim."

Oynadığı filmlerle birçok ödül alan oyuncu, “Sokakta ‘Ödüllerin kadınıyım’ diye gezmiyorum” dedi.

"İNTERNETTEN TANIŞMAK BANA GARİP GELİYOR"

İnternetten flört etmenin kendisine garip geldiğini ifade eden Sönmez, şunları söyledi: "İnternetten tanışmak bana garip geliyor. Yapanlar var, olabiliyor demek ki... Belki de hiç başıma gelmediği için bana garip geliyor."