Danilo Zanna'dan eşine çifte dava: ''Haysiyetsiz yaşam sürüyor!''

MasterChef yarışmasında jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna ile eşi Tuğçe Demirbilek arasındaki boşanma davasında şok gelişme. Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek'e aralarında "Haysiyetsiz yaşam sürüyor" iddiasının bulunduğu çifte dava açtı. . .

Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında hayatlarını birleştirmişti.

Çift 2013 yılında oğullarının kucağına almıştı. 9 yıllık evli olan ikili fikir ayrılıkları nedeniyle boşanacaklarını açıklamıştı.

Geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldıklarını duyurmuş ve Danilo Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı.

İddiaya göre anlaşmalı boşanmaya hazırlanan çift arasında anlaşmazlık yaşamıştı.

Tuğçe Demirbilek, 9 yıl devam eden evlilikleri için Zanna'dan 1 milyon Euro tazminat talep etmişti. Tazminat miktarını fazla bulan Danilo Zanna teklif etmiş fakat kabul edilmemişti.

Anlaşma sağlanamayınca ünlü şef boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek'e 'Suç işleme ve Haysiyetsiz hayat sürme nedeni ile boşanma' davası açtı.

Boşanma davasına ek olarak Zanna 'mal paylaşımı' davası açtı.

Danilo Zanna, eşine Etiler'deki evi, oğullarının velayetini, eğitim masraflarını ve ayda 20 bin TL nafakanın yanı sıra boşanma tazminatı olarak 500 bin euro vermeyi teklif etmiş bu teklifi kabul etmeyen Tuğçe Demirbilek, dokuz yıllık evlilikleri için İtalyan şeften 1 milyon euro tazminat talep etmişti. Rakamı fazla bulan Zanna, 500 bin euroda ısrar ettiği için protokol tıkandı.

Sabah