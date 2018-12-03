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  3. 03 Aralık 2018 10:19

Danla Bilic: ''Bana sahip çıkın''

Danla Bilic kendisi hakkında "çocuklara kötü örnek oluyorlar" gerekçesiyle yapıla suç duyurusuyla ilgili "Bana sahip çıkın" dedi.

Danla Bilic: ''Bana sahip çıkın''
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Geçen ay "Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği" sosyal medya fenomenleri Kerimcan Durmaz, Enes Batur ve Danla Bilic hakkında "çocuklara kötü örnek oluyorlar" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Bilic, konuyla ilgili video paylaşarak, "Bana sahip çıkın" dedi.

YouTube kanalı üzerinden sohbet ve makyaj videoları yayınlayan fenomen Danla Biliç, geçtiğimiz ay çocuklara kötü örnek olduğu gerekçesiyle mahkemeye verilmesinin ardından ilk videosunu dün yayınladı.
Yeni stüdyosunda eski formatıyla video çekmeye kaldığı yerden devam eden Danla Bilic ''Allah çarpsın psikolojimi bozdular. Dışarıda arkadaşımla konuşurken yanlış bir şey der miyim diye düşünüyorum. Psikolojim bozuldu! Evde kendi kendime konuşurken 'Allah'ım şuan yanlış bir şey dedim mi?' diye düşünür oldum. Eee ama yeter. Laf edemiyoruz. Hiçbir muhabbet yapamıyoruz. Bu ne yaa... Her şeyi düşünür oldum düşünmek zorunda değilim! Öğretmen miyim ben ya, neden her şey örnek olmak zorundayım?''

"BİRLİKTE SALLAMAYA DEVAM EDELİM"

Danla Biliç son yayınladığı videoda takipçilerine seslenerek '' Hepinizi çok seviyorum. Eğer arkamda durursanız, bana destek ve sahip çıkarsanız, gerçekten artık rahat rahat konuşabildiğim videolar çekmek istiyorum. Lütfen bu kıza sahip çıkalım. Sahipsiz sandılar beni yemeye kalktılar. Yedirmem... Sizde yedirmeyin. Lütfen bu zamana kadar herkese birlikte salladık. Birlikte sallamaya devam edelim'' dedi.

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danla bilic
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