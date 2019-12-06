Danla Bilic ve Metin Hara aşk mı yaşıyor ?

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve yazar Metin Hara hakkında magazin gündemine bomba bir iddia düştü. Daha önce Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Metin Hara'nın Danla Bilic ile bir süredir birlikte olduğu ve herkesten gizli aşk yaşadığı konuşuluyordu.

İddialara ilk açıklama Danla Bilic’den geldi.

Önceki akşam Bebek’te bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan Danla Bilic, iddialar karşısında ilginç bir tepki verdi.

Gazetecilerin “İçeride Metin Hara ile yakınlaştığınız duyumları geldi” sözlerine Bilic, şaşırarak “öyle bir şey yok arkadaşlar” dedi.