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Dayı 2 geliyor: Vizyon tarihi açıklandı

Dayı 2 geliyor: Vizyon tarihi açıklandı
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Ufak Bayraktar'ın başrolünde oynadığı Dayı filminin ikincisi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Diopter Film, Ubay Film Yapım ve Net Sanat’ın işbirliğiyle hayata geçirilen 'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi' filmi, 7 Şubat 2025'te sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Uğur Bayraktar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrolünü Ufuk Bayraktar’ın üstlendiği film, aksiyon ve dram türlerini harmanlayan güçlü bir yapım olarak dikkat çekiyor.

UFUK BAYRAKTAR’A EFSANE İSİMLER EŞLİK EDİYOR

Filmin senaryosunu Uğur ve Ece Bayraktar kaleme aldı. Ufuk Bayraktar'a, Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Ergül Miray Şahin, Recep Çavdar, Yüksel Arıcı, Bora Karakul, Sabahattin Yakut, Gizem Erdem, Serkan Genç, Umut Oğuz, Süleyman Kadim Kabaali, Arın Kuşaksızoğlu, Kadir Toprak Karaman, Pınar Şenol, Ebru Karanfilci, Şükrü Yıldız, Şenol Önder, Emre Ertunç, Önder Yalçın, Selim Güler, Ömer Sina Bayraktar, Deniz Felder, Sinan Çağala, Charles Carroll, Scott Wells ve Michel Qissi gibi usta isimler eşlik ediyor.

Sinemaseverler, aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken 'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi'nin vizyona girmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Etiketler dayı 2 ufuk bayraktar sinema
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