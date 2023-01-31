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Demet Akalın: Amerika bile bu kadar özgür değil

Demet Akalın: Amerika bile bu kadar özgür değil
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Sahnede giydiği elbise ile olay olan daha sonra ise takipçisine "Benim sahneme aileler eşleriyle geliyor k..ku izlemeye değil sorry." yanıtı veren Demet Akalın yeni bir açıklamada bulundu.

Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Akalın, geçtiğimiz gün son sahne aldığı mekandan kareler yayınlaşmıştı. "Dün gece asillik dersi verdiğimiz doğrudur" diyerek siyah elbisesiyle pozlarını paylaşan Demet Akalın'ın kıyafeti beğenilmemişti.

"K.ku izlemeye gelmiyorlar"

Bir takipçisinin "Abla elbise demişsin ama bu bayağı ferace." yorumuna "Benim sahneme aileler eşleriyle geliyor k..ku izlemeye değil sorry." yanıtını veren Akalın, herkesi şaşırtmıştı.

"Yaşım 50 artık transparan giyinmem." diyen Demet Akalın, son olarak 2. Sayfa'ya eleştirilen elbisesi hakkında konuştu:

"Amerika bile bu kadar özgür değil"
"Bazı şeylerin dozu kaçtı. Hangimiz daha çok açalım yarışı başladı. Geçen sene korkunçtu. Amerika’da bile bu kadar özgürlük yok. Bizim ülkemizden daha özgür bir ülke yok."

Etiketler demet akalın türkiye özgürlük
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