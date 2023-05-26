Deniz Akkaya, Haluk Levent'in şikayeti üzerine ifade verdi

Eski manken Deniz Akkaya, sanatçı Haluk Levent’e iftira attığı ve hakaret ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde Savcılığa ifade verdi.

Şüpheli Akkaya’nın ifadesinde, ‘’Amacım AHBAP Derneği’nin ve Haluk Levent’in toplanan milyarlarca lira seviyesindeki yardımı gereği gibi değerlendiremediği ve halkın parasına sahip çıkmadığı yönündeki iddialar konusunda halkı bilgilendirmekti" dedi.

Eski manken Deniz Akkaya hakkında, sanatçı ve AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent’e sosyal medyadan iftira attığı ve hakaret ettiği iddiasıyla, Levent’in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Akkaya, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek Basın Suçları Soruşturma bürosunda Savcılığa ifade verdi.

Şüpheli Akkaya’nın Savcılığa verdiği ifadesinde, "Genel olarak sosyal medyadaki iddiaları dile getirdim. Avukatlarım tüm bu iddialarla ilgili belgeleri dosyaya sunacaktır. Buradaki amacım AHBAP derneğinin ve Haluk Levent’in toplanan milyarlarca lira seviyesindeki yardımı gereği gibi değerlendiremediği ve halkın parasına sahip çıkmadığı yönündeki iddialar konusunda halkı bilgilendirmekti. Avukatım bana müştekinin şikayet dilekçesini gösterdi. Hakkımda ‘hakaret’, ‘tehdit’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘halkı yanıltıcı bilgi yayma’ ve ‘iftira’ suçlarından suç duyurusunda bulunduğunu gördüm. Bu suçları işlemedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum’’ dediği öğrenildi.

Akkaya’nın ifadesinin devamında ise "Müşteki vekilinin şikayet dilekçesinde belirtilen sosyal medya hesapları bana aittir ve benim tarafımdan kullanılmaktadır. Bu hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlar tarafıma aittir ancak müşteki vekilinin şikayet dilekçesi ekinde sunulan paylaşımlar, benim bahsedilen tarihlerde yaptığım paylaşımların tamamı değildir. Bu paylaşımların bir bölümünü kötü niyetle keserek ve benim yaptığım paylaşımların anlamını bozarak algı hazırlamaya çalışmışlardır" ifadeleri yer aldı.

"BU ADAMA PARA TESLİM ETMEYİN, BU KADAR"

Şüpheli Deniz Akkaya Savcılığa verdiği ifadenin ardından adliyenin meydanına gelerek açıklama yaptı. Akkaya açıklamasında, "Bu konuyu siyasileştiren herkese gönül koyduğumu, bu konunun herhangi bir siyasi bir konuyla yakından uzaktan ilgisi olmadığını belirtmek istiyorum. Herkes biliyor, sanat dünyasında herkes bu konuyu konuşuyor, iş adamları bu konuyu konuşuyor. Kıbrıs Kumarhanelerinde artık zaten dilden dile yayılmış. Burada ben hiç pişman değilim ama ülkemizde ‘adam sendecilik’, ‘bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın’ konsepti içerisinde bunu benden başka kimse söylemez. Bunların arasında çok iyi tanıdığınız oyuncular, 125 bin dolarını kaptıran bir oyuncu var. Yani size sadece şu kadarını söyleyeyim, mağdur etmek istemiyorum, şu an popüler bir işi var, sevdiğim bir oyuncudur. Ben vicdanlı insanların yeri geldiğinde artık bunu konuşacağını düşünüyorum. Bu iş bittikten sonra, yani seçim bittikten sonra onun dosyasını da bir güzel açacak. Gerçek haberciler zaten bunun dosyasını hazırlıyor, ondan sonra keyifle onlara teslim edeceğim. Suçunu bilerek yan yana duran arkadaşlarım da var, üzgünüm. Ben bir vatandaş olarak gereğini yaptım. Bu adama para teslim etmeyin, bu kadar" şeklinde konuştu.

Akkaya’nın avukatı Merve Uçanok ise ‘’Bu şekilde sürecin takipçisi olacağız ve yargılamanın sonucunda müvekkilimizin aleyhine bir durum olacağını kesinlikle düşünmüyoruz’’ ifadelerini kullandı.